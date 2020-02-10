Mustafa ReÅŸit AkÃ§ay Ã¶zÃ¼r diledi

SÃ¼per Lig takÄ±mlarÄ±ndan MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nin teknik direktÃ¶rÃ¼ Mustafa ReÅŸit AkÃ§ay, bir radyo programÄ±nda Trabzonspor iÃ§in bulunduÄŸu temenninin yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

AkÃ§ay, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n internet sitesinde yayÄ±mlanan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "BugÃ¼n Radyospor'da yapmÄ±ÅŸ olduÄŸum sÃ¶ylemlerim kamuoyunda yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmaya neden olmuÅŸtur. YaptÄ±ÄŸÄ±m rÃ¶portajda, Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ ile ilgili sorulan soruya MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ olarak deÄŸil bir spor adamÄ± olarak yorumda bulundum. AmacÄ±m birilerini baÅŸarÄ±lÄ± ya da baÅŸarÄ±sÄ±z kÄ±lmak deÄŸil, Anadolu'dan da bir takÄ±mÄ±n Bursaspor Ã¶rneÄŸinde olduÄŸu gibi Trabzonspor'un bu yÄ±l ÅŸampiyon olabileceÄŸini belirtmekti." ifadelerine yer verdi.Â

Tek hedefinin MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼ ligde tutabilmek ve sonraki yÄ±llarda daha baÅŸarÄ±lÄ± yerlere taÅŸÄ±mak olduÄŸunu vurgulayan AkÃ§ay, ÅŸunlarÄ± da kaydetti:

"Bu nedenle yaptÄ±ÄŸÄ±m aÃ§Ä±klamanÄ±n yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmaya mahal bÄ±rakacak bir sebebiyet vermemesini kamuoyundan Ã¶nemle rica ediyor, istemeyerek de olsa yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmaya sebebiyet verdiysem MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ camiasÄ±ndan Ã¶zÃ¼r diliyorum."

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