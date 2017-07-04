Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Mustafa Reşit Akçay'dan Yusuf Erdoğan açıklaması
04.07.2017 - 21:29 | | AA

Mustafa Reşit Akçay'dan Yusuf Erdoğan açıklaması

Mustafa R. Akçay'dan Yusuf Erdoğan açıklaması Atiker Konyaspor Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, transferi için görüştükleri Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Erdoğan'ın kendilerini seçmesi gerektiğini söyledi.

Mustafa Reşit Akçay'dan Yusuf Erdoğan açıklaması
ABONE OL

Atiker Konyaspor Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, transferi için görüştükleri Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Erdoğan'ın kendilerini seçmesi gerektiğini söyledi.

Akçay, yeşil-beyazlı ekibin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kulübün mali disiplinini çok dikkatli izleyerek, nitelikli yükselişi hedeflediğini vurgulayan Akçay, yeşil-beyazlı takımın hedeflerine ulaşmak için de plan ve projelerin olması gerektiğine işaret etti.

Mustafa Reşit Akçay, kendilerini zor bir sezonun beklediğine işaret ederek, "Elimizdeki tecrübeli futbolculardan kurulu bir takıma farklı yapıda oyuncular ilave ederek sahadaki duruşumuzu ofansif eylemlerle zenginleştireceğiz. Bunun için de çalışıyoruz. Zor olacak." diye konuştu.

Yeni yapılanma çalışmaları kapsamında 4 oyuncunun daha takıma katılacağını aktaran Akçay, nokta transfer çalışması yapacaklarını, bunun da hassasiyetle yürütüldüğünü vurguladı.

Deneyimli teknik adam, stoper, sol bek ve santrafor transferi yapılacağına değinerek, şunları kaydetti: "Bajic çok yetenekli bir oyuncumuz. Farklı yerlerde oynama özellikleri de var ama oyun yapımıza göre daha hareketli bir santrafor üzerinde yoğunlaşıyoruz. Yönetimin ve bizlerin tüm çabaları Konyaspor menfaati üzerinedir. Yusuf Erdoğan ile konuştuk. O süreci devam ettiriyoruz ama bizi tercih etmesi gerekiyor. Böyle bir ifadeyi kullanması gerekir ki ondan sonraki süreç başlasın. O sesi ondan henüz alamadık. Yönetim kurulumuz profesyonelce kulübü ve menajeriyle iletişimini sürdürüyor. Bize 'evet' dediği andan itibaren kapımızın açık olduğunu daha önce belirttim şimdi de açık. Yönetim çalışmaları bırakmadı, devam ettiriyor."

Yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Öte yandan yeşil-beyazlı ekip, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, dar alanda pas çalışmasının ardından 5'e 2 pres ve koşuyla başladı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise futbolcuların, koordinasyon çalışması yaptığı bildirildi.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi
      İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi
    2. Chelsea deplasmanda West Ham United'a 3-2 yenildi
      Chelsea deplasmanda West Ham United'a 3-2 yenildi
    3. Son dakika haberler - Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı
      Son dakika haberler - Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı
    4. Mehmet Özdilek: Bugün kazansaydık, ligin yüzde 70-80'lik kısmını halletmiş olacaktık
      Mehmet Özdilek: Bugün kazansaydık, ligin yüzde 70-80'lik kısmını halletmiş olacaktık
    5. Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
      Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    BB Erzurumspor: 1 - Adana Demirspor: 2

    BB Erzurumspor: 1 - Adana Demirspor: 2

    Yenilmez: 'Kazanıp beklemekten başka şansımız yok'

    Yenilmez: 'Kazanıp beklemekten başka şansımız yok'

    Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 yendi

    Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 yendi

    Sıradaki Haber