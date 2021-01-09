Mustafa TokgÃ¶z: Galibiyet isteyen taraf bizdik

Kayserispor KulÃ¼bÃ¼ BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mustafa TokgÃ¶z, 1-0 kazandÄ±klarÄ± Yeni Malatyaspor maÃ§Ä±nda galibiyeti daha Ã§ok isteyen tarafÄ±n kendileri olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

SÃ¼per Lig'in 18. haftasÄ±nda Hes Kablo Kayserispor'un Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiÄŸi maÃ§Ä±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan TokgÃ¶z, BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± yenilgisi sonrasÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Denizlispor maÃ§Ä±nda UÄŸur KulaksÄ±z hocanÄ±n sorumluluÄŸu Ã¼stleneceÄŸini sÃ¶ylemesi Ã¼zerine kÄ±sa zamanda mental olarak takÄ±mÄ± hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran TokgÃ¶z, futbolcularÄ±n inanarak sahaya Ã§Ä±kÄ±p maÃ§Ä± aldÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.Â

"Ä°nanÄ±lmaz bir takÄ±m baÄŸÄ± oluÅŸtu." diyen TokgÃ¶z, "BugÃ¼n Malatya maÃ§Ä± zor bir maÃ§tÄ±. Ciddi bir sÄ±navdÄ± ama Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r UÄŸur KulaksÄ±z hocamÄ±zÄ±n Ã¶nderliÄŸinde futbolcular inanarak oynadÄ±. Galibiyet isteyen taraf bizdik. Ä°nanan taraf bizdik. MaÃ§Ä± da Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r istediÄŸimiz gibi aldÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.Â

Transfer tahtasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±yla transfer yapacaklarÄ±nÄ± aktaran TokgÃ¶z, Ã¼st sÄ±ralarda yer almak iÃ§in gayret sarf edeceklerini bildirdi.

Mehmet Ã–zhaseki: "BugÃ¼n Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r iyi bir mÃ¼cadele oldu. Galibiyeti hak ettik"

Kayserispor KulÃ¼bÃ¼ Onursal BaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Ã–zhaseki, "BugÃ¼n Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r iyi bir mÃ¼cadele oldu. Galibiyeti hak ettik." dedi.Â

Hakem hatalarÄ±nÄ±n da yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Ã–zhaseki, bazÄ± maÃ§larda son dakikalarda gol yiyerek mÃ¼cadeleyi kaybedebildiklerini ifade etti.Â

Ã–zhaseki, maÃ§la ilgili ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"BugÃ¼n Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r iyi bir mÃ¼cadele oldu. Galibiyeti hak ettik. BugÃ¼n Ã§ocuklar istediler ve galip geldiler. Ä°nÅŸallah bundan sonra da yeni gelecek olan hoca ile bir ivme yakalarÄ±z. Zaten ligin devre arasÄ± yaklaÅŸÄ±yor. DeÄŸerli baÅŸkanÄ±mÄ±z da hiÃ§bir fedakarlÄ±ktan kaÃ§mÄ±yor. Her tÃ¼rlÃ¼ sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± Ã§Ã¶zÃ¼yor. Ellerine saÄŸlÄ±k. BaÅŸta baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± ve yÃ¶netim kurulundaki arkadaÅŸlarÄ± tebrik ediyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yÄ±llarÄ±n biriken bir sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± vardÄ±. Bu sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± aÅŸmak, transfer tahtasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±rmak, eskilerin borcunu Ã¶demek yeni gelenlerin nazÄ± ile oynamak kolay deÄŸil. Nihayetinde bunlarÄ±n Ã§oÄŸu profesyonel. Kayserililik ruhu ile oynamÄ±yor ki, bunlar para iÃ§in oynuyorlar. Bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± giderebilmek Ã§ok kolay deÄŸil."Â

Kayserispor BaÅŸkanÄ± Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±'nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± bir yÃ¶netici olduÄŸunu vurgulayan Ã–zhaseki, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Kayseri'ye geldiÄŸinde bir yerde yemek yemiÅŸtik. Oraya ben Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±'nÄ± da davet etmiÅŸtim. Daha sonra da CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rken 'Kayseri'de bulabildiÄŸimiz tek babayiÄŸit bu efendim' dedim. Berna baÅŸkanÄ±mÄ±zla uzun sÃ¼re sohbet etmiÅŸti CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z. BaÅŸarÄ± diledi." ifadelerini kullandÄ±.