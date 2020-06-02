Mustafa Üstündağ: Ben olsam Emre Belözoğlu’nu getiririm

Taraftarı olduğu sarı lacivertli takımla ilgili samimi ifadelere yer veren Üstündağ, Fenerbahçe ruhunun geri gelmesi gerektiğini belirtti ve teknik direktörün Emre Belözoğlu olmasını istediğini söyledi.

İşte Üstündağ’ın açıklamaları:

Biz Kadıköy çocuğuyuz. 17 yaşında geldik Kadıköy’e. Ben Kadıköy’e geldikten sonra Fenerbahçeli oldum. Bölgesel takımları tutuyorduk normalde. Mersin doğumluyum. Popüler takımım Adana Demirspor’du. Konservatuvar için ne zaman Kadıköy’e geldim. O coşkuyu gördüm. Ortak bir sevgide eşitleniyorsun. Onu görünce Fenerbahçeli oldum.

6-0’lık maçta o gün Kadıköy’de olmanız lazımdı. Çok eğlendik. Biz Tabi buradan Galatasaray taraftarlarından özür dilerim. Yanlış anlamasınlar. Taraftar grubu bizi sevdi. Biz de Kadıköy’de oturuyoruz.

Corona sürecinde kitap okumaktan sıkıldım, film izlemekten sıkıldım. Çok zor bir durum. Eski maçları izlemekten sıkıldım. Alpay’ın kırmızı kart yediği milli maçı bile seyrettim. Her şeyi tükettik sonra kendi cebimizden yemeye başladık. Bu süreçte engellenen insanları anladık.

"Sağlık sektörümüz çok güçlü"

İşin içerisinde hiçbir zaman bir yapımcı ve para koyucu olmadım. Aktör olarak varım sadece. Tiyatrolar mesela 500 kişilik salona 200 kişi sokacaksın. 10 kişilik tiyatrolar ne olacak? İnsanlar para harcayamıyor. Televizyonların reklam gelirleri düşecek. Zaten bir telif ve sendika hakkımız yok. Uzun süreler çalışıyoruz. Bu süreçte özellikle sağlık sektörümüzün ne kadar güçlü olduğunu da anlamış olduk. Tıkır tıkır çalışıyor. Tüm sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Tabanca gibilermiş.

"Ben olsam Emre Belözoğlu'nu getiririm"

Ben futbol konusunda çok iyi değilim. Hangi hoca takımı daha iyi yönetir, hangi futbolcu nerede oynar vs. Ben sadece o taraftarla birlikte olmayı seviyorum. Ben Fenerbahçe’nin başında olsam Emre Belözoğlu’nu getiririm. Fenerbahçe’de Fenerbahçeli yok. Emre-Volkan var sadece. Bizim Tuncay Fenerbahçeliydi mesela. Biz çok önemli futbolcular getirdik ama Fenerbahçeli değildi. Biz biraz toplum olarak gazla yürüyoruz. O bizi hareket ettiriyor. Şirket yönetimine döndüğünü düşünüyorum bu işin. Kimseye de saygısızlık etmek istemem çünkü anlamam. Playstation bile oynayamıyorum. Kendim oyuncu olduğum için ben oynuyorum. Film çekiyorsun mesela. Al Paçino’yu getiriyorsun yanına kadro kurmazsan adam ne yapsın? Bu star işi değil. Çabalayan adam lazım.

"Çok ayıp ettiler"

Ali Koç geldiğinde ben çok mutlu oldum. Bu Aziz başkandan mutsuz olduğum anlamına gelmez. O duruşu ve vizyonu çok iyi ama çok ayıp ettiler. Küfür ettiler. O sövdükleri adam yüzbinlerce aileye ekmek veriyor. Ayıp yani. Ali Koç Fenerbahçeli bir adam.

Kısa sorular…

-Oynamaktan en keyif aldığın karakter hangisiydi?

Benim için saklambaç oynamakla Hamlet oynamak aynı şey. Ben oyun oynayayım yeter. Çocuk gibiyim. Uy Başuma Gelenler vardı. Ben çok severim. Hoş bir diziydi. Değişik bir tip oynamıştım. Ekşi’ye ilk onunla girmiştim. Benim için dönüm noktası ‘Muro’ karakteri oldu. Kurtlar Vadisi çok seyrediliyordu. Orada daha fazla insan tanıyor sizi. ‘Lanet olsun içimdeki insan sevgisine’ repliği seyirciyle barıştırmıştı beni.

-Fenerbahçe tarihinde sonucunu değiştirmek istediğin bir maç var mı?

Galatasaray’a kaybedilen Kadıköy serisi. 3-1’lik maç… Biraz daha gitsin isterdim. Olmadı nasip kısmet. Ben kesin gözüyle bakıyordum. Bir gün bitecekti tabi ama 100 sene olduğunu düşünsene. Rakibin için de güzel bu. Birbirimizle makara yapamazsak taraf tutmanın manası yok. Ben onun dalgasını geçeceğim, onlar da benimle. Bir de ben o gün setteydim.