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31.12.2020 - 12:01 | | DENİZLİ (AA)

Mustafa Yumlu'dan takıma gözyaşlarıyla destek veren minik taraftara forma hediyesi

Yukatel Denizlisporlu futbolcu Mustafa Yumlu, maç izlediği sırada gözyaşlarıyla dua ederek takıma destek verdiği görüntüleri sosyal medyada ilgi gören 12 yaşındaki taraftara forma hediye etti.

Mustafa Yumlu'dan takıma gözyaşlarıyla destek veren minik taraftara forma hediyesi
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Medipol Başakşehir ile oynanan maçın son dakikalarında ceza sahası içinde Mustafa Yumlu'ya yapılan hareket sonrası VAR'a başvurulduğu sırada karşılaşmayı evinden izleyen ilkokul 4. sınıf öğrencisi Eymen Besim'in penaltı kararı verilmesi için ağlayarak dua ettiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü. 

VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verilen ve Denizlispor'un 3-3 beraberlikle tamamladığı maçın ardından Mustafa Yumlu, videosunu izlediği küçük taraftarı kulübe davet etti. Dedesi Halil Besim ve babası Mahir Besim ile Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gelen Eymen'e maçta giydiği formayı hediye eden Mustafa Yumlu, küçük taraftarı takımla tanıştırdı.

Sevinç gözyaşları döken Eymen, "Videomun bu kadar yayılacağını hiç tahmin etmemiştim. Gerçekten çok mutlu oldum. Mustafa abim beni buraya davet etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Başakşehir maçında Mustafa abimin başı şişmişti, o zaman bu video çekildi. Mustafa abimi çok seviyorum, futbol oynayışını seviyorum, iyi bir sporcu. Beni mutlu ediyor. Mustafa abim o videomu görmüş. Bana formasını hediye etti. O yüzden ona çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Mustafa Yumlu da videoyu izleyince çok duygulandığını belirterek, "İyi ki o penaltı, benden dolayı penaltı oldu, kafam iyi ki de şişmiş. Hiç korkmuyoruz, Denizli'nin geleceği böyle çocukların elinde. Çok mutlu oldum ben de. İnşallah Denizlispor'umuzun taraftarı böyle güzel gençler olur. Tabii holiganlık, çılgın şeyler istemiyoruz. Böyle mütevazı, güzel arkadaşlarımıza Denizlispor'u emanet edeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Mustafa Yumludan takıma gözyaşlarıyla destek veren minik taraftara forma hediyesi


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