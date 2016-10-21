Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri "Mutlu olduğumu söyleyemem"
21.10.2016 - 00:55 | | KONYA (AA)

"Mutlu olduğumu söyleyemem"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Braga maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Mutlu olduğumu söyleyemem"
ABONE OL
Atiker Konyaspor - Braga: 1-1
Atiker Konyaspor - Braga: 1-1
Atiker Konyaspor - Braga: 1-1
Atiker Konyaspor - Braga: 1-1Haberin Tüm Fotoğrafları

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Braga karşısında aldıkları 1 puan için mutlu olamadıklarını söyledi.

Kocaman, 1-1 biten maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Braga karşısında puan almak, gol atmak ve galibiyet elde etmek için uygun atmosferin olduğunu ifade etti. Maçın düşüncelerinin etrafında geliştiğini belirten Kocaman, şöyle devam etti:

"İçeride oynamanın verdiği güçle, kuvvetli bir başlangıç yaptık. Erken bulduğumuz golün ardından Braga daha fazla topa sahip oldu. Çok kuvvetli çıkışlar yaparak, farkı artırabilecek pozisyonlar yakaladık ancak ikinci golü bulamayınca, Braga bizi sahamıza doğru itti ve oyunun şekli değişti. Avrupa Ligi'nde ilk puan ve ilk golümüz hayırlı uğurlu olsun. Grubumuz son derece güçle takımlardan kurulu. Dolayısıyla alınan puan bizim gibi tecrübesiz takımlar için kötü değil. Skor için mutlu olduğumu söyleyemem, buruk bir sevinç var."

Braga cephesi

Braga Teknik Direktörü Jose Peseiro da Konyaspor'un maça daha iyi başladığını dile getirdi.

Maçta kendilerinin çok agresif olamadığını aktaran Peseiro, "Konyaspor'un böyle oynayacağını biliyorduk. Onlara gol atma fırsatı tanıdık. İlk yarı biz daha çok atak yaptık ama onlar çok iyi bir defansa sahip. Öndeyken bile çok iyi defans yapıp, iyi şekilde atağa çıkıyorlar. Maçta bitiriciliğimiz eksikti. Müsabakayı kazanmak istiyorduk ama olmadı üzgünüz." ifadelerini kullandı.

    Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
      Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
      Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
      Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
      Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
      Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Sıradaki Haber