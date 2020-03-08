Mutsuz Kadıköy!

Sarı-lacivertli tribünler önce karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük’ün kararlarına tepki gösterdi, ardından takımdaki oyuncuların hataları sinirlendirdi. Dört kart cezası ve rakibin hareketleri Kadıköy’ü iyice gerdi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 25. haftasında Yukatel Denizlispor’la 2-2 berabere kalırken, birçok konuda sınıfta kaldı.

Oyun olarak yine istenen seviyede olmayan sarı-lacivertliler, ilk dört sıradan uzaklaştı. Ancak Kadıköy’de büyük bir mutsuzluk hakimdi.

İlk olarak karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük’ün kararları tepki topladı. Penaltı kararı, Tolgay Arslan’ın kırmızı kartı ve Serdar Aziz’in sayılmayan golü ortamı gerdi.



Denizlispor’un arka arkaya golleriyle zaten mutsuz olan taraftarlar, bazı oyuncuların kötü olmasına da tepkiliydi. Tolga Ciğerci, oyuna girdiği andan itibaren bazı homurtular duyuldu. Bu sırada futbolcuların da çok gergin olduğu gözlendi.



Ağır darbe yedi

Gelecek hafta deplasmanda oynanacak Konyaspor maçı öncesi kırmızı kart gören Tolgay Aslan’la beraber Ozan Tufan, kaleci Altay Bayındır ve savunmada Serdar Aziz sarı kart yiyerek cezalı duruma düştü. Bazı taraftarların göz yaşı döktüğü bile görüldü.

Uzatmalarda gelen beraberlik golü de yetmedi. Hem Yukatel Denizlisporlu futbolcuların hareketlerine hem de yeşil-siyahlı taraftarlara tepki vardı.

Maç sonunda Olcay Şahan’ın taraftarlarına 3’lü çektirmesi herkesi kızdırdı ve sahaya yabancı maddeler atıldı.

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