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07.01.2014 - 01:39 |

Mutumba Ç.Rize'de!

Çaykur Rizespor, İsveç'in AIK Stockholm takımından Martin Kayongo Mutumba ile 2,5 yıllığına anlaştı.

Mutumba Ç.Rize'de!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveç'in AIK Stockholm takımından Martin Kayongo Mutumba ile 2,5 yıllığına anlaştı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mutumba'nın bugün Türkiye'ye getirildiği ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul'daki kulüp ofisinde 2,5 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi. Mutumba'da sosyal medyadan Çaykur Rizespor ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını hayranlarına duyurarak AIK taraftarına teşekkür etti.

Mutumba, bu sezon İsveç Ligi'nde 27 maçta, 2 bin 335 dakika forma giydi. Bu sezon eski takımında 2 gol ve 9 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki oyuncu, Uganda milli takımının formasını da 5 kez giydi.

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