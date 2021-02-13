MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTenis Haberleri Nadal, Avustralya Açık'ta set vermeden 4. turda
13.02.2021 - 16:00 | | İSTANBUL (AA)

Nadal, Avustralya Açık'ta set vermeden 4. turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, dördüncü tura yükseldi.

Nadal, Avustralya Açık'ta set vermeden 4. turda
ABONE OL

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 6. gününde korta çıkan İspanyol tenisçi Nadal, üçüncü tur mücadelesinde Büyük Britanyalı Cameron Norrie ile karşılaştı. Nadal, dünya klasmanında 69. sırada yer alan rakibini 7-5, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenerek, son 16 raket arasına kaldı.

Turnuvadaki ilk üç maçını set vermeden alan İspanyol tenisçi, dördüncü turda 16 numaralı seribaşı İtalyan Fabio Fognini ile karşılaşacak.

İki tenisçinin bugüne kadar oynadığı 16 maçın 12'sini Nadal kazandı.

Nadal, Avustralya Açıkta set vermeden 4. turda


Trabzonspor'da kasket satışı resmen başladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Nadal, Avustralya Açık'ta set vermeden 4. turda
    Nadal, Avustralya Açık'ta set vermeden 4. turda
  2. Beşiktaş evinde kaybetti
    Beşiktaş evinde kaybetti
  3. Trabzonspor, Gaziantep FK'yı ağırlayor
    Trabzonspor, Gaziantep FK'yı ağırlayor
  4. Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
    Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı 
  5. CANLI | Leicester City - Liverpool
    CANLI | Leicester City - Liverpool
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Son Dakika | Hamit Altıntop gerçekleri ortaya çıktı

Son Dakika | Hamit Altıntop gerçekleri ortaya çıktı

Barty ve Svitolina, Avustralya Açık'ta 4. tura yükseldi

Barty ve Svitolina, Avustralya Açık'ta 4. tura yükseldi

Everton Teknik Direktörü Ancelotti'nin evi soyuldu

Everton Teknik Direktörü Ancelotti'nin evi soyuldu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet