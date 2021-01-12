Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Nagelsmann: "Sadece goller Sörloth'a yardım eder"
12.01.2021 - 17:36 | | Sporx

Nagelsmann: "Sadece goller Sörloth'a yardım eder"

RB Leipzig teknik direktörü Julian Nagelsmann, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da oynadıktan sonra takımlarına gelen Sörloth üzerine konuştu.

Nagelsmann: "Sadece goller Sörloth'a yardım eder"
ABONE OL

Alexander Sörloth, RB Leipzig'le ligdeki ilk golüne Dortmund karşısında ulaştı. Teknik direktör Nagelsmann oyuncusunu değerlendirdi.

Aynı zamanda Matthaus da, Sörloth'un uyum süreci üzerine açıklamalarda bulundu.

"HENÜZ İSTEDİKLERİNİ YAPAMADI"

Nagelsmann forvet oyuncusu için; "3-1 yenildiğimiz için mutlu bir gün değildi ancak yine de Sörloth'un ilk golünü atması çok önemliydi. O henüz burada yeni bir isim ve tam olarak istediği işleri yapamadı. Sadece goller atması ona yardımcı olacaktır." sözlerini sarf etti.

MATHAUS: "ONA İYİLİK YAPMIYORSUNUZ"

Alman futbol efsanesi ve yorumcu Matthaus, Sörloth için yaptığı yorumda; "Sörloth'la Haaland'ı karşılaştırınca ona iyiilik yapmıyorsunuz. Goller her zaman bir forvetin özgüveni için önemlidir. İlk adımı attı, umarım ikinci ve üçüncü adımlar da onu takip eder. Umarım gelecekte istediği performansı gösterir." dedi.

Ligde çıktığı 14 maç sonunda 1 golü olan Sörloth, Şampiyonlar Ligi'nde de tek golünü Başakşerhi karşısında kaydetti.

Nagelsmann: Sadece goller Sörlotha yardım eder

Mario Lemina'dan renkli paylaşım!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş'ta Atakan Üner'e 3 talip!
    Beşiktaş'ta Atakan Üner'e 3 talip!
  2. 'Sadece goller Sörloth'a yardım eder'
    'Sadece goller Sörloth'a yardım eder'
  3. Antalyaspor çeyrek finalde!
    Antalyaspor çeyrek finalde!
  4. Bakan Kasapoğlu motor sporcularına övgü
    Bakan Kasapoğlu motor sporcularına övgü
  5. Denizlispor'a sponsor desteği
    Denizlispor'a sponsor desteği



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | PDFK'den Munir'e 4, Roco'ya 3 maç ceza!

Son dakika | PDFK'den Munir'e 4, Roco'ya 3 maç ceza!

Tuzlaspor, İsmail Haktan Odabaşı'yı kadrosuna kattı

Tuzlaspor, İsmail Haktan Odabaşı'yı kadrosuna kattı

Yusuf Yazıcı, Ligue 1'de aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi

Yusuf Yazıcı, Ligue 1'de aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi

Sivasspor, Alaaddin Okumuş ile prensipte anlaştı

Sivasspor, Alaaddin Okumuş ile prensipte anlaştı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet