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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Nagelsmann'dan Sörloth itirafı: Önceliğimiz değildi
15.02.2021 - 14:27 |

Nagelsmann'dan Sörloth itirafı: Önceliğimiz değildi

Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan kadrolarına kattıkları Alexander Sörloth'un ilk öncelikleri olmadığını söyledi.

Nagelsmann'dan Sörloth itirafı: Önceliğimiz değildi
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan kadrolarına kattıkları Alexander Sörloth'un ilk öncelikleri olmadığını itiraf etti.

Leipzig'de beklenen katkıyı veremeyen Sörloth'u her fırsatta savunan ve uyum süreci sonrasında daha iyi olacağını belirten Nagelsmann bu kez çark etti ve önceliklerinin Victor Osimhen olduğunu belirtti. Lille'in mali taleplerini karşılayayan Leipzig, oyuncuyu Napoli'ye kaptırmıştı.

Victor Osimhen transferinin mali nedenlerden dolayı gerçekleşmediğini kaydeden Nagelsmann, "Bir mali politikamız var. Gol katkısı garantisi veren tüm forvetler 50 milyon Euro'dan pahalı. Dürüst olmak gerekirse istenen ücretler bizim için çok fazlaydı" ifedelerini kullandı.

Sörloth'a yönelik beklentilerini dile getiren genç teknik adam, "Alexander Sörloth, Trabzonspor'da düzenli olarak gol katkısı verdi. Biz de bunu bizimle yapmasını sağlamak adına onunla birlikteyiz" dedi. Nagelsmann kısa bir süre önce ise, "Alexander Sörloth'tan inanılmaz derecede memnunum. Çok gayret gösteriyor, koşuyor, pres yapıyor. Göndermek gibi bir niyetimiz yok." sözlerine yer vermişti.

Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki golcü, Leipzig'de ise 23 maçta 2 gol atabildi. Bu gollerin biri ligde diğeri ise Devler Ligi'nde geldi.

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Nagelsmanndan Sörloth itirafı: Önceliğimiz değildi

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