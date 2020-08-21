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21.08.2020 - 07:00 |

Namık Sevik’i anıyoruz

Türk spor basınının duayeni ve Milliyet Spor Servisi’nin unutulmaz müdürü Namık Sevik’i, ölümünün 34. yıldönümünde bugün anacağız.

Namık Sevik’i anıyoruz
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Türk spor basınının duayeni ve Milliyet Spor Servisi’nin unutulmaz müdürü Namık Sevik’i, ölümünün 34. yıldönümünde bugün anacağız. Gazetelere spor sayfası kavramını getiren ilk yönetici olan Sevik için, Ümraniye Çakaldağı Kabristanı’nda saat 11.00’de tören düzenlenecek. Sevenleri ve eşsiz iş ahlakını özleyen öğrencileri Namık Sevik için bir araya gelip, büyük ustaya karşı görevlerini bir kez daha yerine getirecek.

Namık Sevik’i anıyoruz

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