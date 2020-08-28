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28.08.2020 - 23:28 | | AA

Naomi Osaka, Western & Southern Açık'ta finale kaldı

ABD'de düzenlenen Western & Southern Açık turnuvasında Japon kadın tenisçi Naomi Osaka, Belçikalı Elise Mertens'i 2-0 yenerek finale yükseldi.

Naomi Osaka, Western & Southern Açık'ta finale kaldı
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Japon kadın tenisçi Naomi Osaka, Belçikalı Elise Mertens'i 2-0 yenerek Western & Southern Açık turnuvasında finale yükseldi. 

ABD'de düzenlenen turnuvanın yarı finalinde Mertens ile karşılaşan 22 yaşındaki Osaka, rakibini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Naomi Osaka, diğer yarı final maçında Büyük Britanyalı Johanna Konta'yı 2-1 mağlup eden Belaruslu Victoria Azarenka ile finalde karşılaşacak.

Naomi Osaka, Western & Southern Açıkta finale kaldı

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