28.08.2020 - 23:28 | | AA
Naomi Osaka, Western & Southern Açık'ta finale kaldı
ABD'de düzenlenen Western & Southern Açık turnuvasında Japon kadın tenisçi Naomi Osaka, Belçikalı Elise Mertens'i 2-0 yenerek finale yükseldi.
Japon kadın tenisçi Naomi Osaka, Belçikalı Elise Mertens'i 2-0 yenerek Western & Southern Açık turnuvasında finale yükseldi.
ABD'de düzenlenen turnuvanın yarı finalinde Mertens ile karşılaşan 22 yaşındaki Osaka, rakibini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Naomi Osaka, diğer yarı final maçında Büyük Britanyalı Johanna Konta'yı 2-1 mağlup eden Belaruslu Victoria Azarenka ile finalde karşılaşacak.