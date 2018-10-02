Napoleoni fizyoterapist eşliğinde çalıştı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, pas ve dayanıklılık çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.



Süper Lig'de dün oynanan Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.



Öte yandan, İtalyan forvet Stefano Napoleoni, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü. Savunma oyuncusu Alparslan Erdem'in ise tedavisine devam edildi.



Medipol Başakşehir, bir günlük iznin ardından 4 Ekim Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.





