Napoleoni’den Cengiz Ünder ve Başakşehir sözleri

Göztepe’nin İtalyan forveti Stefano Napoleoni, eski takımının şampiyonluğu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Süper Lig’de son olarak geride kalan haftada Galatasaray’a attığı golle dikkat çeken tecrübeli futbolcu, Başakşehir’de birlikte forma giydiği Cengiz Ünder’in şu an, kendisinin taraftarı olduğu Roma’da top koşturması ve olası transferi hakkında Skorer’e şunları söyledi:

‘Cengiz, Roma’dan ayrılırsa; bu beni üzer’

“Cengiz benim arkadaşım. Kendisiyle sık sık konuşuyorum. Açıkçası ne yapacak bilmiyorum ama sonuçta ben bir Roma taraftarıyım. Roma’dan ayrılırsa bu beni üzer çünkü Cengiz müthiş bir futbolcu. Bu sene maalesef az forma şansı buldu ve kariyeri açısından neyin iyi olduğunu düşünmesi gerekiyor. Sonuçta profesyonel bir futbolcu ve kendini en iyi gösterebileceği yerde olmaya ihtiyacı var”.

‘Başakşehir’in başarısının sırrı; hırsı ve isteği’

“Başakşehir’in şampiyonluğa ulaşması beni çok mutlu etti. Kesinlikle hak edilmiş bir şampiyonluk elde ettiler. Bütün takım olarak bu hedefe ulaşmak adına çok çalıştılar ve sonunda başardılar. Bence Başakşehir’in başarısının sırrı, şampiyonluğu gerçekten çok istemeleriydi. 2014’ten bu yana her sene gelişim gösterildi. Her yıl daha da iyi oldular. Sahip oldukları hırs ve istek bugüne gelmelerinde ek bir değer kattı”.

‘Abdullah Avcı başlattı, Buruk sürdürdü’

“Abdullah Avcı’yla yıllar önce önemli bir proje başlatıldı. Avcı ve ekibi inanılmaz işler yaptılar. Kulüp kısa süre içerisinde büyük bir kulüp oldu. Diğer büyük takımlarla rekabet eder hale geldi. Avrupa’ya ulaştı, Şampiyonlar Ligi’ne bir adım mesafeye geldi. Şimdilerde bu proje, Okan Buruk tarafından sürdürüldü. Kulüp başkanı da görevi teslim etmek için hep kendisi gibi hırslı isimleri seçti. İnandılar ve sonunda başardılar”.

Kendisine gelen teşekküre yanıt verdi

Teknik direktör Okan Buruk’un, şampiyonluğa ulaşmalarının ardından geçmiş yıllardaki emeklerinden ötürü kendisine teşekkür ettiğini hatırlattığımız Napoleoni “Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Beni düşündükleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Başakşehir’de çok güzel 3.5 yıl geçirdim. Umarım geride iyi izler bırakmışımdır” karşılığını verdi.

Emre’nin asistiyle attığı golü unutamıyor

Başakşehir forması giydiği dönemde en unutamadığı anısının, şu an Fenerbahçe’de olan Emre Belözoğlu’nun yaptığı asistle attığı gol olduğunu belirten İtalyan futbolcu, “2017’de Antalyaspor’a attığım golü hiç unutmam. 88’de oyuna girip birkaç dakika sonra fileleri havalandırmıştım. Maçı 1-0 kazandık. Üç puan bizim için çok önemliydi, çünkü ligde ikinci sıradaydık. Son haftalara doğruydu ve şampiyonluğa oynuyorduk” dedi.