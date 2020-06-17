Napoli KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Napoli, Mertens'in sÃ¶zleÅŸmesini yenilemeyi aÃ§Ä±klamaktan memnuniyet duyuyor. Forvet oyuncusu, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ± opsiyonlu 2 yÄ±l daha mavi formayÄ± giyecektir." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Napoli KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Aurelio De Laurentiis de Twitter'dan Mertens ile birlikte fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸarak, "Daha uzun yÄ±llar birlikte olacaÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in mutluyum." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.

Ä°talyan takÄ±mÄ±na 2013 yÄ±lÄ±nda transfer olan Mertens, geÃ§irdiÄŸi 7 sezonda, 90'Ä± Serie A, 16'sÄ± UEFA Åžampiyonlar Ligi, 9'u UEFA Avrupa Ligi, 6'sÄ± Ä°talya KupasÄ±, 1'i de Åžampiyonlar Ligi Ã¶nlemesi olmak Ã¼zere toplam 122 gol attÄ±.

33 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z oyuncu, son olarak takÄ±mÄ±nÄ±n, Interâ€™i Ä°talya KupasÄ± yarÄ± final rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda attÄ±ÄŸÄ± golle finale yÃ¼kselmesinde bÃ¼yÃ¼k rol oynamÄ±ÅŸtÄ±.

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