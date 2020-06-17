Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerÄ°talya Serie A Haberleri Napoli, Dries Mertens'in sözleÅŸmesini uzattÄ±
17.06.2020 - 18:46 | | ROMA (AA) -

Napoli, Dries Mertens'in sözleÅŸmesini uzattÄ±

Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takÄ±mlarÄ±ndan Napoli, BelÃ§ikalÄ± futbolcusu Dries Mertens'in sÃ¶zleÅŸmesini 2 yÄ±l daha uzattÄ±.Â

ABONE OL

Napoli KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Napoli, Mertens'in sÃ¶zleÅŸmesini yenilemeyi aÃ§Ä±klamaktan memnuniyet duyuyor. Forvet oyuncusu, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ± opsiyonlu 2 yÄ±l daha mavi formayÄ± giyecektir." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Napoli KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Aurelio De Laurentiis de Twitter'dan Mertens ile birlikte fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸarak, "Daha uzun yÄ±llar birlikte olacaÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in mutluyum." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.

Ä°talyan takÄ±mÄ±na 2013 yÄ±lÄ±nda transfer olan Mertens, geÃ§irdiÄŸi 7 sezonda, 90'Ä± Serie A, 16'sÄ± UEFA Åžampiyonlar Ligi, 9'u UEFA Avrupa Ligi, 6'sÄ± Ä°talya KupasÄ±, 1'i de Åžampiyonlar Ligi Ã¶nlemesi olmak Ã¼zere toplam 122 gol attÄ±.

33 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z oyuncu, son olarak takÄ±mÄ±nÄ±n, Interâ€™i Ä°talya KupasÄ± yarÄ± final rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda attÄ±ÄŸÄ± golle finale yÃ¼kselmesinde bÃ¼yÃ¼k rol oynamÄ±ÅŸtÄ±.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
Son dakika | UEFA resmen açÄ±kladÄ±: Ä°stanbul, 2021'de Åžampiyonlar Ligi finaline ev sahipliÄŸi yapacak

Napoli, Dries Mertensin sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±

Â 

    Ünlü rapçi Ben Fero'dan inanÄ±lmaz smaç...
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    1. Napoli, Dries Mertens'in sözleÅŸmesini uzattÄ±
      Napoli, Dries Mertens'in sözleÅŸmesini uzattÄ±  
    2. BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ± Çebi: Matematiksel olarak ÅŸansÄ±mÄ±z var
      BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ± Çebi: Matematiksel olarak ÅŸansÄ±mÄ±z var
    3. Son dakika | Fenerbahçe'den Nihat Özdemir açÄ±klamasÄ±
      Son dakika | Fenerbahçe'den Nihat Özdemir açÄ±klamasÄ±
    4. UEFA'nÄ±n kararÄ±na Türkiye'den ilk tepki
      UEFA'nÄ±n kararÄ±na Türkiye'den ilk tepki
    5. Göksel GümüÅŸdaÄŸ, UEFA'nÄ±n kararÄ±nÄ± yorumladÄ±: Format çok güzel!
      Göksel GümüÅŸdaÄŸ, UEFA'nÄ±n kararÄ±nÄ± yorumladÄ±: Format çok güzel!



    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Son dakika | UEFA resmen açÄ±kladÄ±: Ä°stanbul, 2021'de Åžampiyonlar Ligi finaline ev sahipliÄŸi yapacak

    Son dakika | UEFA resmen aÃ§Ä±kladÄ±: Ä°stanbul, 2021'de Åžampiyonlar Ligi finaline ev sahipliÄŸi yapacak

    La Ligaâ€™da 31 ve 32. hafta maç programlarÄ± belli oldu!

    La Ligaâ€™da 31 ve 32. hafta maÃ§ programlarÄ± belli oldu!

    Ä°ngiltere'nin alt futbol liglerinde 12 kiÅŸide koronavirüs tespit edildi

    Ä°ngiltere'nin alt futbol liglerinde 12 kiÅŸide koronavirÃ¼s tespit edildi

    Son Dakika | Nihat Özdemir Fenerbahçe'den istifa etti

    Son Dakika | Nihat Ã–zdemir FenerbahÃ§e'den istifa etti

    SÄ±radaki Haber