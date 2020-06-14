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14.06.2020 - 00:43 |

Napoli, Inter'i kupa dışına itti! Finalin adı...

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Napoli, Inter ile 1-1 berabere kaldı ve finale yükseldi. Napoli, kupa finalinde 17 Haziran Çarşamba günü Roma'da Juventus ile karşılaşacak.

Napoli, Inter'i kupa dışına itti! Finalin adı...
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Futbolda, İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Napoli, Inter ile 1-1 berabere kalırken, ilk maçtaki skor avantajıyla finale yükseldi. 

Napoli'deki San Paolo Stadı'nda oynanan müsabaka öncesinde Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler ve tüm sağlık çalışanlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. Inter, 2. dakikada Christian Eriksen'in köşe vuruşundan bulduğu golle 1-0 öne geçti. 

Oyunda dengeyi ilk yarının sonlarına doğru kuran ev sahibi Napoli, 41. dakikada Dries Mertens ile beraberlik golünü buldu: 1-1. 

Mücadelede ilk yarı bu skorla tamamlandı. 

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ikinci yarının son bölümünde, konuk Inter yüklense de aradığı golü bulamayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla, yarı final ilk maçında Inter'i 1-0 yenen Napoli, ilk müsabakanın skor avantajıyla finale yükselen taraf oldu. 

Napoli, kupa finalinde 17 Haziran Çarşamba günü Roma'da Juventus ile karşılaşacak.

Napoli, Interi kupa dışına itti Finalin adı...

Napoli 2020 İtalya Kupası Yarı Finali İlk Turunda Inter'i Mağlup Ediyor

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