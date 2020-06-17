Napoli Juventus maçı ne zaman saat kaçta? İtalya Kupası Finali hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?
İtalya Kupası'nda şampiyon bu akşam belli oluyor. Milano ekipleri Inter ve Milan'ı saf dışı bırakarak finale yükselen Napoli ve Juventus'un karşı karşıya geleceği zorlu maç öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte merakla beklenen Napoli Juventus maçının muhtemel 11'leri ve yayınlanacağı kanal ve saat ile ilgili bilgiler...
İtalya Kupası'nda final heyecanı Napoli Juventus maçı ile yaşanıyor. Dünyaca ünlü iki takımın mücadelesine sahne olacak ve oldukça zorlu geçeceği tahmin edilen maç öncesi en çok merak edilen Napoli Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek sorularının cevaplarını derledik...
NAPOLI JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Napoli- uventus maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Futbol dünyasında gecenin en dikkat çeken müsabakalardan bir tanesi olan Napoli Juventus maçı 22:00'den itibaren TRT-SPOR'dan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Napoli: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, M. Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne
Juventus: Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; D. Costa, C. Ronaldo, Dybala