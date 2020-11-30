Napoli, Roma'yÄ± farklÄ± yendi

Ä°talya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasÄ±nda Napoli, Roma'yÄ± 4-0 yendi.Â

Napoli'de San Paolo StadÄ±â€™nda oynanan mÃ¼cadele, ligde bu hafta diÄŸer maÃ§larda olduÄŸu gibi hafta ortasÄ±nda vefat eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona anÄ±sÄ±na yapÄ±lan saygÄ± duruÅŸuyla baÅŸladÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸmaya Maradona'yÄ± anmak Ã¼zere Arjantin Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n formasÄ±na da benzer Ã¶zel mavi-beyaz Ã§ubuklu formayla Ã§Ä±kan Napoli, ilk yarÄ±yÄ± 30. dakikada Lorenzo Insigne'nin serbest vuruÅŸtan bulduÄŸu golle 1-0 Ã¶nde tamamladÄ±.Â

Napoli, ikinci yarÄ±da da maÃ§taki Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ ve 64. dakikada Fabian Ruiz ile farkÄ± 2'ye Ã§Ä±kardÄ±.

Ev sahibi takÄ±m, 81. dakikada Dries Mertens ile Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼, 86. dakikada da Matteo Politano ile dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ golÃ¼ bularak, farklÄ± galibiyete uzandÄ±.Â

Napoli, Roma'yÄ± 4-0 yenerek, puanÄ±nÄ± 17'ye yÃ¼kseltti ve 5. sÄ±raya Ã§Ä±ktÄ±. Son haftalarÄ±n formda ekibi Roma ise farklÄ± yenilgiyle ligde 8 maÃ§ aradan sonra yeniden maÄŸlubiyet yaÅŸadÄ±. Ligde, Napoli karÅŸÄ±sÄ±ndaki yenilgiyle bu sezonki 2. maÄŸlubiyetini alan Roma, 17 puanla 6. sÄ±rada yer aldÄ±.Â

Bu arada, Napoli'ye tarihindeki Ã¶nemli baÅŸarÄ±larÄ± kazandÄ±ran Maradona, bu maÃ§ Ã¶ncesi daha farklÄ± duygularla anÄ±ldÄ±. Maradona'ya atfen "The King (Kral)" bayraÄŸÄ± ile Maradona'nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ±n kale arkasÄ± tribÃ¼nlere konulduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. MaÃ§ Ã¶ncesi, Napoli takÄ±m kaptanÄ± Lorenzo Insigne, Arjantinli efsanenin fotoÄŸrafÄ±nÄ±n bulunduÄŸu tribÃ¼ne Ã§iÃ§ekler bÄ±rakÄ±rken, attÄ±ÄŸÄ± gol sonrasÄ± Maradona'nÄ±n 10 numaralÄ± formasÄ±nÄ± aÃ§arak gol sevincini yaÅŸadÄ±.Â

Ligde 9. hafta yarÄ±n oynanacak Torino-Sampdoria ve Genoa-Parma mÃ¼sabakalarÄ±yla sona erecek.