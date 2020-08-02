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02.08.2020 - 23:09 |

Napoli'de Gennaro Gattuso'dan Messi itirafı!

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacak Napoli'de teknik direktör Gennaro Gattuso, Messi ile ilgili soruya ilginç bir cevap verdi.

Napoli'de Gennaro Gattuso'dan Messi itirafı!
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İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Barcelona maçına çevrildi.

Karşılaşma öncesi basın toplantısında konuşan Napoli teknik direktörü Gennaro Gattuso, Messi'yi durdurma planı hakkındaki soruya ilginç bir cevap verdi.

"Milan'daki Gattuso'yu geri getirmek"

Gattuso yaptığı açıklamada; "Messi'yi durdurmak mı? Ya rüyamda durdururum ya da oğlumun PlayStation'ında. Bir ihtimal daha var; Milan'daki Gattuso'yu geri getirmek..." dedi.

Napoli, Barcelona ile sahasında oynadığı ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Napoli sona eren Serie A sezonunda 62 puanla 7. sırada yer aldı.

Napolide Gennaro Gattusodan Messi itirafı

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