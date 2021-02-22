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22.02.2021 - 12:41 | | DHA

Nazilli Belediyespor takipte

Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta evinde İskenderun FK'yı 3-1 yenen Nazilli Belediyespor, kıyasıya zirve yarışını sürdürüyor. Geçen hafta içinde Mardin Fosfatspor deplasmanındaki yenilgiyle koltuktan inen Nazilli, İskenderun ekibi karşısında hata yapmayıp yarışta geri kalmadı.

Nazilli Belediyespor takipte
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43 puanlı Fethiyespor'un 1 puan gerisinde 42 puanla ikinci sırada yer alan siyah-beyazlılarda teknik direktör Hasan Şermet, İskenderun FK karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Şimdi ligin zirvesini de etkileyecek olan önümüzde Kütahyaspor deplasman maçımız var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanıp deplasmandan 3 puanla dönmek istiyoruz. Çünkü 41 puanlı rakibimiz bir maç eksiği ile grubumuzda aynı zamanda gizli lider konumunda bulunuyor" dedi.

Nazilli Belediyespor takipte

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