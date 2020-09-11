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11.09.2020 - 15:37 | | Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (DHA) -

Nazilli'de 4 imza birden

MİSLİ.com 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, Yıldırım Demirören Tesisleri'nde 4 oyuncuya resmi sözleşme imzalattırdı.

Nazilli'de 4 imza birden
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Siyah-beyazlı ekip, daha önce anlaştığı geçen sezon Muğlaspor'da 20 gol kaydeden Murat Can Bölükbaşı, Bayburt İl Özel İdarespor'dan sol bek Selçuk Hakalmaz ve Halide Edip Adıvar Spor'dan sol kanat Batuhan Kayıkçı ile birlikte iç transferde Ufukcan Engin ile resmi sözleşme yaptı. İmza töreninde Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kulüp Başkanı Soner Yelkovan, Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundular.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Nazilli Belediyespor bir markadır. Bu şehri temsil eden takımdır. Tabi ki elimizden gelen yardımı yapacağız" derken, Kulüp Başkanı Soner Yelkovan, "Bu sezon şampiyon olmak için işi baştan sıkı tutuyoruz. Teknik heyetimizin istekleri doğrultusunda iyi bir ekip kurduğumuza inanıyorum. Bugün de 4 yeni arkadaşlarımız ile sözleşme imzalayarak transferimizi noktaladık. Artık iş teknik heyetimiz ve futbolcularımızın elinde. Bizler teknik heyetimize ve oyuncularımıza güveniyoruz" diye konuştu.

MURAT CAN İNANIYOR

Muğlaspor'da 20 gol kaydeden 27 yaşındaki Murat Can Bölükbaşı, Nazilli Belediyespor'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Murat Can, kulübü hak ettiği üst noktalara taşıyacaklarını belirterek, "Nazilli Belediyespor'u seçtiğim için çok mutluyum. Buraya şampiyonluk sevinci yaşamaya geldim. Tüm takım arkadaşlarımız ile el ele vererek bunu başaracağız. Nazilli'de bulunan bu tesisler Türkiye liglerinde mücadele eden takımların çoğunda yok. Yeni sezonda da gollerimi Nazilli'nin başarısı için atacağım" dedi.

 

 

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