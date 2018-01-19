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19.01.2018 - 11:09 | | AA

NBA All-Star maçının kadroları belirlendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) all-star maçının ilk 5'leri belli oldu.

NBA All-Star maçının kadroları belirlendi
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NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 67. NBA All-Star maçı için gerçekleştirilen oylama sonucunda takım kaptanları, en fazla oyu alan iki isim LeBron James ve Stephen Curry olarak belirlendi.

Yeni formata göre takımların ilk 5'leri, takım kaptanları tarafından en yüksek oyları alan oyuncular arasından seçildi. Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James'in belirlediği takımın ilk 5'inde Kyrie Irving (Boston Celtics), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) ve Joel Embiid (Philadelphia 76ers) yer aldı.

Golden State Warriors'ın yıldız basketbolcusu Stephen Curry ise takımının ilk 5'ine James Harden (Houston Rockets), Kevin Durant (Golden State Warriors), Anthony Davis ve DeMarcus Cousins'ı (New Orleans Pelicans) seçti.

Öte yandan eski formatın aksine kadrolarında diğer konferanstan oyunculara yer verme şansına sahip kaptanlar, buna rağmen tercih haklarını kendi konferanslarında bulunan basketbolculardan yana kullandı.

Karşılaşmada yer alacak yedek oyuncular ve antrenörler 24 Ocak'ta açıklanacak.

ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center, 19 Şubat'ta all-star maçına ev sahipliği yapacak.

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