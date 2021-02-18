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18.02.2021 - 22:53 | | AA

NBA All-Star organizasyonu tarihte ilk kez tek günde düzenlenecek

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star organizasyonu, bu yıl tarihte ilk kez tek günde gerçekleştirilecek.

NBA All-Star organizasyonu tarihte ilk kez tek günde düzenlenecek
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Organizasyondan yapılan açıklamada, geleneksel olarak 3 gün süren NBA All-Star'ın tarihte ilk defa tek günde tamamlanacağı resmen duyuruldu.

Yetenek, smaç ve üç sayı yarışmaları ile 70. NBA All-Star maçına sahne olacak organizasyonun, 7 Mart'ta ABD'nin Atlanta şehrindeki State Farm Arena'nın ev sahipliğinde düzenleneceği ifade edildi.

NBA All-Star organizasyonu tarihte ilk kez tek günde düzenlenecek

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