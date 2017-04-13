NBA’de Play-Off eşleşmeleri belli oldu

NBA’de normal sezonun tamamlanmasıyla konferanslarında ilk 8 takım arası kalan ekiplerin play-offlardaki eşleşmeleri belli oldu. Sezonu konferansında ilk 4 sırada tamamlayan takımların ev sahibi avantajı bulunuyor. Batı Konferansı’nı geçtiğimiz sezonda olduğu gibi Golden State Warriors zirvede tamamladı. Warriors sezonu 67 galibiyet, 15 mağlubiyetle konferansını lider bitirirken, San Antonio Spurs, Houston Rockets ve Los Angeles Clippers da ev sahibi avantajına sahip oldu.

Doğu Konferansı’nda ise Boston Celtics, 53 galibiyet, 29 mağlubiyetle birinci sırada sezonu noktaladı. Doğu’da ayrıca son şampiyon Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors ve Washington Wizards saha avantajı olan takımlar oldu. 3 galibiyete ulaşan takımın bir üst tura çıkacağı serilerin ilk maçları 15 Nisan Cumartesi ile

16 Nisan Pazar günü oynanacak.

Batı Konferansı

(1) Golden State Warriors - Portland Trail Blazers (8)

(2) San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies (7)

(3) Houston Rockets - Oklahoma City Thunder (6)

(4) Los Angeles Clippers-Utah Jazz (5)

Doğu Konferansı

(1) Boston Celtics - Chicago Bulls (8)

(2) Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers (7)

(3) Toronto Raptors - Milwaukee Bucks (6)

(4) Washington Wizards - Atlanta Hawks (5)

NBA Play-Off’ların ilk maçlarının TSİ programı şöyle:

15 Nisan Cumartesi

22.00 Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers

00.30 Toronto Raptors - Milwaukee Bucks

03.00 San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies

05.30 Los Angeles Clippers - Utah Jazz

16 Nisan Pazar

20.00 Washington Wizards - Atlanta Hawks

22.30 Golden State Warriors - Portland Trail Blazers

01.30 Boston Celtics - Chicago Bulls

04.00 Houston Rockets - Oklahoma City Thunder