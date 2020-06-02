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02.06.2020 - 23:39 | | AA

NBA efsanesi Wes Unseld hayatÄ±nÄ± kaybetti

Washington Wizards ve Baltimore'un efsane oyuncularÄ±ndan Wes Unseld 74 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â

NBA efsanesi Wes Unseld hayatÄ±nÄ± kaybetti
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takÄ±mlarÄ± Washington Wizards ve Baltimore'un efsane oyuncularÄ±ndan Wes Unseld 74 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â 

Ailesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, son zamanlarda saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸayan Unseld'Ä±n bu sabah hayata gÃ¶zlerini yumduÄŸu bildirildi.Â 

ABD'li savunma oyuncusu tÃ¼m kariyerini Washington Wizards ve Baltimore'da geÃ§irmiÅŸ, 1968-1969 sezonunda hem yÄ±lÄ±n Ã§aylaÄŸÄ± hem de en deÄŸerli oyuncusu (MVP) seÃ§ilerek tarihte bunu baÅŸaran iki oyuncudan biri olmuÅŸtu.

BeÅŸ kez all-star seÃ§ilen Unseld, NBA'de 4 finale Ã§Ä±karken 1977-1978 sezonunda Washington Wizards ile ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Unseld, 1988'de basketbolda efsaneleÅŸmiÅŸ oyuncu, hakem, antrenÃ¶r ve diÄŸer Ã¶nemli kiÅŸilerden oluÅŸan ÅžÃ¶hret MÃ¼zesi'ne (Basketball Hall of Fame) girmiÅŸti.

NBA efsanesi Wes Unseld hayatÄ±nÄ± kaybetti

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