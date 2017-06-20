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20.06.2017 - 16:15 | | İSTANBUL (AA)

NBA Finalleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Golden State Warriors’un şampiyonluğa ulaştığı NBA final karşılaşmaları sosyal ve dijital medyada paylaşım rekoru kırdı. Canlı yayınlanan NBA Finalleri sırasında 17.3 milyon tweet atıldı.

NBA Finalleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors’un, rakibi Cleveland Cavaliers’i seride 4-1 yenerek şampiyonluk ipini göğüslediği 5 maçlık 2017 NBA Finalleri, sosyal medya ve dijital platformlarda büyük ilgi gördü.

Twitter kullanıcıları, canlı yayınlanan NBA Finalleri sırasında 17.3 milyon tweet atarak bu platformda bir rekora imza attı. Geçtiğimiz yıl beş maçtaki rakam, 11.8 milyon tweet olmuştu.

5 maçlık NBA Finalleri serisinin sosyal medya rakamları şu şekilde oluştu: Twitter: Canlı yayınlanan NBA Finalleri sırasında 17.3 milyon tweet atıldı ve bunlar Twitter ile internet sitelerinde 9 milyar kez görüntülendi.

Instagram: 32 milyon kişi NBA ile ilgili 242 milyondan fazla etkileşim gerçekleştirdi.

Facebook : 38 milyon kişi NBA ile ilgili 209 milyondan fazla etkileşimde bulundu.

Öte yandan, Instagram'da en fazla "#nbafinals, #warriors, #nba, #dubnation, #cavs" etiketleri kullanıldı.

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