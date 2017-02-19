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19.02.2017 - 11:44 | | AA

NBA heyecanı yeniden Afrika'da

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yer alan oyuncular, "NBA Afrika 2017" organizasyonu için bir araya gelerek ikinci kez Afrika'da özel bir maç yapacak.

NBA heyecanı yeniden Afrika'da
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Amerikan Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA) ve NBA yönetimleri tarafından yapılan açıklamada, 5 Ağustos'ta Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinin ev sahipliğinde özel bir maç düzenleneceği bildirildi.

2015'ten sonra ikinci kez gerçekleştirilecek mücadelede, NBA'deki Afrikalı ve Afrika kökenli oyuncuların yer alacağı karma ile diğer kıtalardan basketbolcuların forma giyeceği Dünya Karması'nın karşılaşacağı belirtildi.

Açıklamada, "NBA Afrika 2017" organizasyonunda sahaya çıkması kesinleşen isimlerin Orlando Magic'ten Bismack Biyombo, Portland Trail Blazers'tan CJ McCollum ve Denver Nuggets'tan Emmanuel Mudiay olduğu ifade edildi.

Karşılaşmanın, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nelson Mandela Vakfı ve SOS Çocuk Köyleri adlı yardım kuruluşlarına destek amaçlı yapılacağı kaydedildi.

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