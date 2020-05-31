NBA için geri sayım! 4 alternatif...



Amerikan Basketbol Ligi NBA’de geri dönüş takvimi için açıklama geldi. ABD basını, 31 Temmuz’da sezonun kaldığı yerden yeniden oynanacağını yazdı. NBA yönetiminden Adam Silver da bu tarihi doğrularken, kesinleşen bir durumun olmadığı ancak ana hedefin 31 Temmuz’da başlamak olduğu kaydedildi. NBA Yönetimi’nin şu an 4 farklı alternatif üzerinde çalıştığı vurgulandı. Hem takım sayısı hem de format üzerinde planlar yapıldığı ve en uygun takvimin hazırlanacağı aktarıldı.

4 farklı alternatif

Ülke basınına göre çalışmalar artık son aşamaya getirildi. 16 takımın direkt play-offlara gitmesi alternatiflerden biri olurken, sezonun en hızlı şekilde bitirilebileceği dile getirildi. 20 takımın gruplara bölüneceği futboldaki ‘Dünya Kupası’ formatı bir diğer seçenek olarak masada yatırıldı. 22 takımın yer alacağı, direkt finallerin yapılacağı farklı bir sistem de konuşuldu. Bir diğer plan ise mevcut sistemle devam edip, 30 takım ve 72 maçla sezonun bitirmek...

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