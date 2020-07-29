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29.07.2020 - 22:35 | | AA

NBA kampında 9 gündür koronavirüse rastlanmadı

Yeniden başlayacak NBA'de sezon için kampta bulunan oyuncularda, 9 gündür yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonuçları negatif çıktı.

NBA kampında 9 gündür koronavirüse rastlanmadı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeniden başlayacak sezon için kampta bulunan oyuncularda, 9 gündür yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonuçları negatif çıktı. 

NBA'den yapılan açıklamada, 20 Temmuz'dan beri 344 oyuncuya Kovid-19 testi yapıldığı ve hiçbir basketbolcuda virüse rastlanmadığı duyuruldu. 

En son 7-14 Temmuz tarihlerinde yapılan testlerde 2 oyuncunun sonucu pozitif çıkmıştı. 

NBA'de koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan 2019-2020 sezonu, 31 Temmuz'dan itibaren Orlando'daki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde 22 takımın mücadele edeceği maçlarla yeniden başlayacak. Takımlar, sezon hazırlıklarını NBA'in salgın sebebiyle hayata geçirdiği sağlık ve güvenlik protokolleri çerçevesinde Orlando'daki kampta sürdürüyor.

NBA kampında 9 gündür koronavirüse rastlanmadı

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