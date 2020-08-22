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HaberlerNba Haberleri NBA play-off'larında Clippers, Leonard'ın yıldızlaştığı maçta Mavericks'i yendi
22.08.2020 - 10:40 | | AA

NBA play-off'larında Clippers, Leonard'ın yıldızlaştığı maçta Mavericks'i yendi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks'i 130-122 yenerek seride 2-1 öne geçti.

NBA play-off'larında Clippers, Leonard'ın yıldızlaştığı maçta Mavericks'i yendi
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NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Clippers, Kawhi Leonard'ın  36 sayı, 9 ribaunt, 8 asistle ön plana çıktığı play-off ilk tur serisi üçüncü  maçında Mavericks'i 130-122 yendi.NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Clippers, Kawhi Leonard'ın  36 sayı, 9 ribaunt, 8 asistle ön plana çıktığı play-off ilk tur serisi üçüncü  maçında Mavericks'i 130-122 yendi.

Seride 2-1 üstünlük yakalayan Clippers'ta Leonard'ın yanı sıra Landry  Shamet 18, Ivica Zubac 15, Marcus Morris 14 sayı üretti.

Mavericks'te Kristaps Porzingis 34 sayı, 13 ribauntla takımının en  etkili ismi oldu. Karşılaşmada sol ayak bileğinden sakatlanan Luka Doncic 13  sayı, 10 ribaunt, 10 asist, Tim Hardaway Jr ve Seth Curry 22'şer sayılık  performans sergiledi.

- Son şampiyon Raptors seriyi 3-0 yaptı

Son şampiyon Toronto Raptors, Brooklyn Nets karşısında 117-92  kazanarak play-off ilk tur serisinde durumu 3-0'a getirdi.

Raptors'ta Pascal Siakam 26, Fred VanVleet 22, Serge Ibaka 20 sayıyla  galibiyete katkı sağladı.

Nets'te Tyler Johnson'ın 23, Caris LeVert'in 15 sayısı yenilgiyi  engelleyemedi.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.

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- Sonuçlar

Utah Jazz-Denver Nuggets: 124-87 (2-1)

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 92-117 (0-3)

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 94-102 (0-3)

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 122-130 (1-2)

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