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21.08.2020 - 10:42 | | Ä°STANBUL (AA)

NBA play-off'larÄ±nda Lakers ve Bucks ilk galibiyetlerini aldÄ±

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konferanslarÄ±nÄ±Â  lider bitiren takÄ±mlar Los Angeles Lakers ve Milwaukee Bucks, play-off'taki ilkÂ  galibiyetlerini alarak serilerinde 1-1 eÅŸitlik saÄŸladÄ±.Â

NBA play-off'larÄ±nda Lakers ve Bucks ilk galibiyetlerini aldÄ±
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NBA play-off'larÄ± 4 maÃ§la devam etti. BatÄ± KonferansÄ±'nÄ± zirvedeÂ  tamamlayan Lakers, Anthony Davis'in 31 sayÄ±, 11 ribauntla Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±Â  play-off ilk tur serisi ikinci maÃ§Ä±nda konferans 8'incisi Trail Blazers'Ä± 111-88Â  yendi. Seriyi 1-1'e getiren Lakers'ta Davis'in yanÄ± sÄ±ra KentaviousÂ  Caldwell-Pope 16, JR Smith 11, LeBron James ve JaVale McGee 10'ar sayÄ± kaydetti.
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ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrekte parmaÄŸÄ± Ã§Ä±kan ve oyuna devam edemeyen Damian Lillard,Â  18 sayÄ±yla Trail Blazers'Ä±n en skoreri oldu. TakÄ±mÄ± adÄ±na CJ McCollum 13,Â  Anfernee Simons ise 11 sayÄ± buldu.Â 

Bucks ikinci maÃ§ta hata yapmadÄ±

DoÄŸu KonferansÄ±'nÄ± birinci bitiren Milwaukee Bucks, play-off'lara 8.Â  sÄ±radan kalan Orlando Magic ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± ikinci maÃ§Ä± 111-96 kazandÄ±. Play-off ilk tur serisinde durumu 1-1 yapan Bucks adÄ±na GiannisÂ  Antetokounmpo, 28 sayÄ±, 20 ribauntla galibiyette baÅŸrol oynadÄ±. Brook Lopez'inÂ  20, Pat Connaughton'Ä±n 15 sayÄ± bulduÄŸu Bucks'ta milli basketbolcu Ersan Ä°lyasovaÂ  ise sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle mÃ¼cadelede forma giyemedi.
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Magic'te Nikola Vucevic'in 32, Terrence Ross ve Evan Fournier'ninÂ  12'ÅŸer sayÄ±sÄ± maÄŸlubiyeti Ã¶nleyemedi.
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NBA play-off'larÄ±na 4 maÃ§la devam edilecek.

SonuÃ§lar

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 111-88 (1-1)
Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 111-96 (1-1)
Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 111-98 (2-0)
Indiana Pacers-Miami Heat: 100-109 (0-2)

NBA play-offlarÄ±nda Lakers ve Bucks ilk galibiyetlerini aldÄ±

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