NBA, plazmada topa girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşamki basın toplantısında corona ile ilgili yeni bir tedavi yönteminden, plazma tedavisinden bahsetti. Plazma nakli ile ilgili çerçevenin çizildiğini, hangi hastaya nasıl uygulanması gerektiğinin yayınlandığını, plazma ile ilgili bir genel düzenleme yapıldığını söyledi.

Bu tedavi yönteminde Covid-19 geçirip sağlığına kavuşmuş kişilerden alınan kandan, hastalığa karşı gelişen antikorların bolca bulunduğu plazma ayrılarak ağır durumdaki yüksek riskli hastalara naklediliyor.

NBA yönetimi ön ayak oldu

Covid19'u yenen bazı NBA oyuncularının bu yeni tedavi yöntemine katıldıkları ortaya çıktı. ABD Ulusal Covid-19 İyileştirici Plazma Projesi Başkanı Dr. Michael Joyner, NBA'den 4 NBA basketbolcunun bu amaçla kan plazma bağışı yapacaklarını açıkladı. NBA yönetiminin konuya aracılık ettiği oyuncuları buna teşvik edip doktorlarla buluşturduğu belirtildi.

Para değil, kan veriyorlar

Bir çok spor kulübü ya da spor organizasyonu bugüne kadar corona sürecinde genellikle yaptıkları maddi yardımlar ve bağışlarla, sporcular maaşlarında gittikleri indirimle gündeme geldi. NBA'de yaşanan gelişmeyle böylece bir spor organizasyonu, Covid19 mücadelesine para bağışı dışında farklı bir açıdan katkı sunmuş oluyor.

Marcus Smart ismini açıkladı

Boston Celtics guardı Marcus Smart programa dahil olacak 4 isimden birisinin kendisi olduğunu açıklarken diğer 3 isim henüz bilinmiyor. Covid19'a yakalanan 36 yaşındaki guard Marcus Smart, dokuz günde hastalığı yendiğini açıklamıştı.

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