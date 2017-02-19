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19.02.2017 - 09:57 | | AA

NBA smaç yarışmasını Robinson kazandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star Hafta Sonu organizasyonunun ikinci gününde düzenlenen smaç yarışmasını, Indiana Pacers'ın oyuncusu Glenn Robinson kazandı.

NBA smaç yarışmasını Robinson kazandı
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NBA smaç yarışmasını Robinson kazandı
NBA smaç yarışmasını Robinson kazandı
NBA smaç yarışmasını Robinson kazandı
NBA smaç yarışmasını Robinson kazandıHaberin Tüm Fotoğrafları

Louisiana eyaletinin New Orleans kentine düzenlenen etkinlikte Robinson, smaç yarışmasında Orlando Magic'ten Aaron Gordon, Los Angeles Clippers'tan DeAndre Jordan ve Phoenix Suns'tan Derrick Jones ile mücadele etti.

Gordon ve Jordan smaç yarışmasının ilk turunda elenirken, finalde Robinson ve Jones karşı karşıya geldi.

Son hakkında arka arkaya duran üç kişinin üzerinden zıplayarak potaya ters smaç yapan Robinson, 5 jüri üyesinden 10'ar tam puan alarak 50 puanla Jones'u geride bıraktı ve yeni smaç şampiyonu oldu.

NBA smaç yarışmasını Robinson kazandı

3 sayı yarışmasını Gordon kazandı

Gecenin bir diğer etkinliği 3 sayı yarışmasını, Houston Rockets'tan Eric Gordon ilk sırada bitirdi. Gordon, 3 sayı yarışmasının final turunda Cleveland Cavaliers'ın oyun kurucusu Kyrie Irving'le karşılaştı. Irving ve Gordon'ın final turunda 20'şer sayı elde ettiği 3 sayı yarışması, 2012'den beri ilk defa uzatmaya gitti.

Uzatma turunda Irving'in 18 sayısına 21 sayıyla cevap veren Gordon, 3 sayı yarışması ödülünü evine götürürken, takımı Houston Rockets adına da ilk defa 3 sayı şampiyonluğu kazanan oyuncu oldu.

NBA smaç yarışmasını Robinson kazandı

Yetenek yarışmasında Porzingis galip geldi

Gecenin ilk müsabakası yetenek yarışmasında, New York Knicks takımının Letonyalı pivotu Kristaps Porzingis galip geldi.

Yarışmanın final turunda, 2,21 metre uzunluğundaki Porzingis, parkuru tamamladıktan sonra ilk üç sayılık atış denemesinde başarılı oldu ve Utah Jazz'ın forveti Gordon Hayward'ı mağlup ederek yetenek yarışmasını kazandı.

Böylece, iki yıl üst üste yetenek yarışmasında NBA'in uzun basketbolcuları, kısa oyuncuları yenmeyi başardı. Geçen seneki yetenek yarışmasında Minnesota Timberwolves forveti Karl-Anthony Towns, Boston Celtics'in oyun kurucusu Isaiah Thomas'ı yenmişti.

NBA All-Star Hafta Sonu organizasyonunun son gününde, Doğu ile Batı karmasının karşı karşıya geleceği 66. All-Star maçı oynanacak. Mücadele, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 04.00'te başlayacak.

NBA smaç yarışmasını Robinson kazandı

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