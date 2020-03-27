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27.03.2020 - 13:14 | | FANATİK

NBA takımları Shane Larkin'in peşinde

Anadolu Efes formasıyla EuroLeague'e damga vuran Shane Larkin'i önümüzdeki sezon kadroya katmak için birçok NBA takımının devreye girdiği belirtildi.

NBA takımları Shane Larkin'in peşinde

Anadolu Efes forması altında EuroLeague'e damga vuran Shane Larkin için ABD'den bir iddia ortaya atıldı.

Yahoo Sports'un NBA muhabirlerinden Keith Smith, yıldız oyuncunun NBA takımları için öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtti.

Attığı tweet ile bunu açıklayan Keith Smith, "NBA offseason ne zaman başlarsa takımların ciddi düzeyde ilgi göstermesi beklenen oyuncu Shane Larkin. Larkin'in bu yıl dominant bir sezon geçirdiği Anadolu Efes'ten 2020-21 sezonu için bir NBA çıkışı bulunuyor. Birçok takım onu kısmen bir ilk 5 oyuncusu veya yedek point guard olarak düşünüyor" ifadelerini kullandı.

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NBA takımları Shane Larkinin peşinde

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