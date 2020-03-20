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20.03.2020 - 00:29 | | AA

NBA takÄ±mlarÄ±ndan antrenman tesislerini kapatmalarÄ± istendi

NBA yÃ¶netimi, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle takÄ±mlardan antrenman tesislerini kapatmalarÄ±nÄ± istedi.Â

NBA takÄ±mlarÄ±ndan antrenman tesislerini kapatmalarÄ± istendi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yÃ¶netimi, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle takÄ±mlardan antrenman tesislerini kapatmalarÄ±nÄ± istedi.Â 

Utah Jazz'Ä±n FransÄ±z pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 12 Mart'ta sÃ¼resiz ertelenen NBA'de, virÃ¼se karÅŸÄ± alÄ±nan Ã¶nlemler arttÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

Daha Ã¶nce basketbolcularÄ±n, kiÅŸiye Ã¶zel top kullanmalarÄ± ÅŸartÄ±yla kulÃ¼p tesislerinde bireysel Ã§alÄ±ÅŸma yapmasÄ±na izin veren NBA yÃ¶netimi, yeni kararla oyuncular ve kulÃ¼p personelin tesislere giriÅŸini ikinci bir aÃ§Ä±klamaya kadar yasakladÄ±.

Son verilere gÃ¶re koronavirÃ¼se yakalanan 7 NBA oyuncusu bulunuyor.

NBA takÄ±mlarÄ±ndan antrenman tesislerini kapatmalarÄ± istendi

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