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01.05.2020 - 07:00 |

NBA, Walt Disney’de oynanabilir!

NBA’de yol haritasının çizildiği belirtildi. 2019-2020 sezonun tek bir merkezde devam etmesi gündeme geldi.

NBA, Walt Disney’de oynanabilir!

Koronavirüs nedeniyle 11 Mart’tan beri oynanamayan NBA’de yol haritasının çizildiği belirtildi. ABD basınında, 2019-2020 sezonun tek bir merkezde devam etmesi gündeme geldi. Eğer sezona devam edilebilirse, takımların Walt Disney Resort’ta toplanacağı savunuldu. Buna göre Orlando, Florida’daki 101 kilometre karelik alanda tam 35 otel olması en büyük avantaj olarak gösterildi. Devasa alanda, takımların izole olabilmesinin mümkün olduğu ve tüm NBA kulüpleriyle bir görüşme gerçekleşeceği bildirildi.

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