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03.03.2020 - 10:32 |

NBA yönetiminden oyunculara koronavirüs uyarısı: Taraftarlara temas etmeyin

Koronavirüs vakaları dünyanın bir çok ülkesinde görülürken; NBA yönetiminden oyunculara uyarı geldi. Oyunculara gönderilen notta, beşlik çakmak gibi taraftarlarla direk temas kurulmaması istendi.

NBA yönetiminden oyunculara koronavirüs uyarısı: Taraftarlara temas etmeyin

NBA yönetimi oyunculara 10 tavsiyenin bulunduğu bilgi notu gönderdi. Oyunculardan, taraftarlarla ve yabancı kişilerle beşlik çakmamaları istendi. Yönetimin bilgilendirmesinde, oyuncuların imzalamak için kendilerine verilen kalem, top, forma gibi eşyaları almamaları tavsiyesi yapıldı.

NBA yönetimi, koronavirusün etkileri konusunda New York'ta bulunan Columbia Üniversitesi ile yakın temasta olduklarını duyurdu ve "NBA tdakımları ile diğer profesyonel sporlarla da işbirliğimizi sürdürüyoruz" denildi.

NBA oyuncuları da Koronavirüs için toplumsal duyarlılığa dikkat çekmek için çeşitli mesajlar vermeye devam ediyor. Oyuncular bilincin artması için sosyal medya hesaplarını etkin bir şekilde kullanırken, koronma yönünde tavsiyeler paylaştılar ve dikkatli olunması tavsiyesinde bulundular.

Portland oyun kurucusu CJ McCollum, Cumartesi günü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Dikkatli olmalısınız" uyarısında bulunurken, "Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan 60 yaş üzeri insanları etkiliyor. Kendinize dikkat etmeli ve ellerinizi yıkamalısınız. Dışarıdaki insanlarla teması azaltın ve mikroplardan korunun" çağrısını yaptı.

Pazartesi günü dünya çapında Koronovaris nedeniyle ölenlerin sayısı resmi olarak 3 bin olarak kayıtlara geçti. Antartika dışındaki tüm kıtalardaki 70 ülkede şimdiye kadar 89 bin kişi koronovarüsten etkilendi. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ise koronavirüsten 6 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

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