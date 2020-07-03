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03.07.2020 - 11:32 | | AA

NBA'de 9 oyuncunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 9 oyuncuda daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

NBA'de 9 oyuncunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı
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NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 24-29 Haziran'da 344 oyuncunun Kovid-19 testinden geçtiği ve 9 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Takım çalışanlarına yapılan 884 test arasında ise 10 kişide koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.

NBAde 9 oyuncunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Söz konusu isimlerin, sağlık protokolleri çerçevesinde karantinaya gireceği kaydedildi.

Bu arada testlerin yapılmaya başlandığı 23 Haziran'dan bu yana NBA'de Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 25'e yükseldi.

NBA'de salgın nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonunun 31 Temmuz'dan itibaren devam edeceği açıklanmıştı.

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