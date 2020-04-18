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18.04.2020 - 11:17 |

NBA'de anlaşma sağlandı! Yüzde 25 kesinti...

Corona virüs nedeniyle durdurulan NBA'de maaş konusu netleşti. NBA, oyuncular birliğiyle anlaşarak yüzde 25'lik maaş kesintisi konusunda anlaştı.

NBA'de anlaşma sağlandı! Yüzde 25 kesinti...
Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Dünyayı kasıp kavuran corona virüs krizi ekonomik olarak spor branşlarını olumsuz etkiliyor. ABD ve dünyanın en prestijli basketbol ligi NBA'de de sporcuların maaş konusu belirlendi.

NBA yönetimi ve oyuncular birliği maaş kesintileri konusunda anlaştı. Uzun süreden beri tartışılan konu son olarak nihayete erdi. Yapılan anlaşmaya göre mayıs ayı ortasından geçerli olacak şekilde NBA'deki basketbol yıldızlarının maaşlarında yüzde 25 kesintiye gidilecek.

Ancak bu durum eğer sezon gerçekleşmezse yürürlüğe girecek. Sezon devam eder ve belirlendiği programla ilerlerse tüm maaşlarını normal olarak alacak.

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