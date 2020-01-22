22.01.2020 - 10:28 | | ANKARA (AA)
NBA'de Clippers, Mavericks'i deplasmanda yendi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks'i 110-107 mağlup etti.
NBA'e tek maçla devam edildi. Clippers, konuk olduğu Mavericks'i 110-107 yenerek peş peşe 4. galibiyetini aldı. Clippers'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 36 sayı, 11 ribaunt ve 3 top çalmayla oynadı. Landry Shamet 18, Lou Williams da 16 sayılık katkıda bulundu.
Mavericks cephesinde ise Luka Doncic, 36 sayı, 10 ribaunt ve 9 asist üretti.