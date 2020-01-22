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22.01.2020 - 10:28 | | ANKARA (AA)

NBA'de Clippers, Mavericks'i deplasmanda yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks'i 110-107 mağlup etti.

NBA'de Clippers, Mavericks'i deplasmanda yendi
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NBA'e tek maçla devam edildi. Clippers, konuk olduğu Mavericks'i 110-107 yenerek peş peşe 4. galibiyetini aldı. Clippers'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 36 sayı, 11 ribaunt ve 3 top çalmayla oynadı. Landry Shamet 18, Lou Williams da 16 sayılık katkıda bulundu.

Mavericks cephesinde ise Luka Doncic, 36 sayı, 10 ribaunt ve 9 asist üretti. 

NBAde Clippers, Mavericksi deplasmanda yendi

 

 

 

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