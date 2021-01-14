NBA'de dev takas gerçekleşti! Harden'ın yeni adresi belli oldu

ESPN'in duyurduğu habere göre Houston Rockets bu takas karşılığında Caris LeVert, Dante Exum, Rodions Kurucs, 4 tane ilk tur draft hakkı ve 4 tane draft değişim hakkını aldı.

Haberde, Harden takası açıklanır açıklanmaz Houston Rockets'ın Caris LeVert'i Indiana Pacers'a yollayarak karşılığında Victor Oladipo'yu aldığı detayı da verildi.