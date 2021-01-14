14.01.2021 - 08:43 |
NBA'de dev takas gerçekleşti! Harden'ın yeni adresi belli oldu
James Harden, Houston Rockets'tan ayrılarak gerçekleşen dev takasla Brooklyn Nets'e gitti.
ESPN'in duyurduğu habere göre Houston Rockets bu takas karşılığında Caris LeVert, Dante Exum, Rodions Kurucs, 4 tane ilk tur draft hakkı ve 4 tane draft değişim hakkını aldı.
Haberde, Harden takası açıklanır açıklanmaz Houston Rockets'ın Caris LeVert'i Indiana Pacers'a yollayarak karşılığında Victor Oladipo'yu aldığı detayı da verildi.