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14.01.2021 - 08:43 |

NBA'de dev takas gerçekleşti! Harden'ın yeni adresi belli oldu

James Harden, Houston Rockets'tan ayrılarak gerçekleşen dev takasla Brooklyn Nets'e gitti.

NBA'de dev takas gerçekleşti! Harden'ın yeni adresi belli oldu
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ESPN'in duyurduğu habere göre Houston Rockets bu takas karşılığında Caris LeVert, Dante Exum, Rodions Kurucs, 4 tane ilk tur draft hakkı ve 4 tane draft değişim hakkını aldı.

Haberde, Harden takası açıklanır açıklanmaz Houston Rockets'ın Caris LeVert'i Indiana Pacers'a yollayarak karşılığında Victor Oladipo'yu aldığı detayı da verildi.

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