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04.02.2021 - 10:33 | | AA

NBA'de Furkanlı 76ers'tan üst üste 4. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, deplasmanda Charlotte Hornets'i 118-111 mağlup etti.

NBA'de Furkanlı 76ers'tan üst üste 4. galibiyet
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NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede rakibini 7 sayı farkla yenerek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

Konuk ekipte 34 sayı, 11 ribauntla oynayan Joel Embiid maçın en skorer ismi olurken, Tobias Harris 26, Danny Green 16 sayı üretti. 16 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, maçı 4 sayı, 1 ribauntla tamamladı.

Ev sahibi takımda Gordon Hayward ve LaMelo Ball'ın 22'şer sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.

Mavericks, galibiyeti hatırladı

Ligde altı maçtır kazanamayan Dallas Mavericks, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 122-116 yendi.

Mavericks'te Luca Doncic 27 sayı, 14 asist, Kristaps Porzingis 24 sayı, 11 ribauntla "double double" yaparak galibiyete önemli katkıda bulundu.

Hawks'ta ise John Collins'in 35 sayı, 12 ribaunt, Kevin Huerter'in 21 sayı, 10 asist, Clint Capela'nın 10 sayı, 13 ribauntluk performansı maçı kazanmaya yetmedi.

Clippers'tan sezonun 17. galibiyeti

Los Angeles Clippers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 121-99 yenerek bu sezon 17. galibiyetini aldı.

Clippers'ta Paul George 36, Kawhi Leonard 24 sayı kaydederken, Ivica Zubac 10 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı.

Colin Sexton'un 27, Darius Garland'in 23 sayıyla oynadığı Cavaliers'ta ise 18 dakika süre alan Cedi Osman 9 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle maçı tamamladı.

Sonuçlar

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 130-110

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 111-118

Atlanta Hawks-Dallas Mavericks: 116-122

Chicago Bulls-New York Knicks: 103-107

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 104-87

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers: 99-121

Miami Heat-Washington Wizards: 100-103

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 111-108

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 123-101

Sacramento Kings-Boston Celtics: 116-111

NBAde Furkanlı 76erstan üst üste 4. galibiyet

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