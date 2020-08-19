Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri NBA'de konferans birincileri Lakers ve Bucks play-off'lara yenilgiyle başladı
19.08.2020 - 09:48 | | AA

NBA'de konferans birincileri Lakers ve Bucks play-off'lara yenilgiyle başladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konferanslarını lider bitiren takımlar Los Angeles Lakers ve Milwaukee Bucks, play-off'lara mağlubiyetle başladı.

NBA'de konferans birincileri Lakers ve Bucks play-off'lara yenilgiyle başladı
ABONE OL

NBA play-off'ları, iki konferansta oynanan 4 maçla devam etti. Batı Konferansı'nda 8. sırayı alan Portland Trail Blazers, play-off ilk turunda karşılaştığı konferans lideri Lakers'ı 100-93 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Trail Blazers'ta Damian Lillard 34, CJ McCollum 21, Jusuf Nurkic 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

LeBron James'in 23 sayı, 17 ribaunt, 16 asistle "triple double" performansı ve Anthony Davis'in 28 sayı, 11 ribauntluk katkısı Lakers'ın mağlubiyetini önleyemedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Fenerbahçe'den bir bomba daha! Alacağı rakam...

 

- Magic, Bucks'ı mağlup etti

 

Doğu Konferansı'nda 8. sıradan play-off'lara giren Orlando Magic, konferans birincisi Milwaukee Bucks'ı 122-110 yendi.

İlk tur serisinde 1-0 üstünlük yakalayan Magic'te Nikola Vucevic 35, Terrence Ross 18, Gary Clark ve Markelle Fultz 15'er sayıyla oynadı.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın sakatlığı nedeniyle forma giymediği mücadelede Bucks adına Giannis Antetokounmpo 31, George Hill 16, Eric Bledsoe 15 sayı kaydetti.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.

 

- Sonuçlar

 

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 123-108 (1-0)

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 93-100 (0-1)

Milwaukee Bucks-Orlando Magic:110-122 (0-1)

Indiana Pacers-Miami Heat: 101-113 (0-1)

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Onyekuru derken...

NBAde konferans birincileri Lakers ve Bucks play-offlara yenilgiyle başladı

Ronaldo Ayağıyla Basket Atışı Yapıyor

    Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş'tan klas hareketler...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer haberleri | Allahyar'a Ankaragücü talip oldu
      Transfer haberleri | Allahyar'a Ankaragücü talip oldu
    2. Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'a Mensah göndermesi...
      Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'a Mensah göndermesi...
    3. Transfer haberleri | Beşiktaş'ın Koita teklifi ortaya çıktı
      Transfer haberleri | Beşiktaş'ın Koita teklifi ortaya çıktı
    4. Transfer haberleri | Trabzonspor, Serdar Dursun transferinde sona yaklaştı!
      Transfer haberleri | Trabzonspor, Serdar Dursun transferinde sona yaklaştı!
    5. Olympiakos'tan Garry Rodrigues açıklaması!
      Olympiakos'tan Garry Rodrigues açıklaması!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Lyon - Bayern Münih maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da!

    Lyon - Bayern Münih maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da!

    Transfer haberleri | Trabzonspor, Flavio transferini 1 milyon Euro karşılığında bitirdi!

    Transfer haberleri | Trabzonspor, Flavio transferini 1 milyon Euro karşılığında bitirdi!

    Transfer haberleri | Fernandao, Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

    Transfer haberleri | Fernandao, Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

    Mario Lemina'dan flaş paylaşım: Her şey yalan!

    Mario Lemina'dan flaş paylaşım: Her şey yalan!

    Sıradaki Haber