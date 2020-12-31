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31.12.2020 - 11:02 | |   İSTANBUL (AA) -

NBA'de Lakers, LeBron James'in tarihe geçtiği maçta Spurs'ü mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in tarihe geçtiği maçta San Antonio Spurs'ü 121-107 yendi.

NBA'de Lakers, LeBron James'in tarihe geçtiği maçta Spurs'ü mağlup etti
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NBA'e 6 maçla devam edildi. Spurs deplasmanına çıkan Lakers, rakibini 121-107 yenerek sezonun üçüncü galibiyetini aldı.

Lakers'ta LeBron James 26, Dennis Schröder 21, Anthony Davis 20 sayı kaydetti. 36. yaşını kutladığı gün parkeye çıkan James, üst üste 1000. maçında çift haneli sayılara ulaşma başarısı gösterdi. Bu alanda Michael Jordan, üst üste 866 maçla James'in gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

İkinci yenilgisini yaşayan Spurs'te Dejounte Murray 29, DeMar DeRozan 23 sayıyla oynadı. Öte yandan Spurs'te Gregg Popovich'in oyundan atılmasının ardından takımı yöneten yardımcı antrenör Becky Hammon, NBA tarihinde bir maçta başantrenörlük görevi üstlenen ilk kadın oldu.

Sayı düellosunun kazananı Brooklyn Nets

Brooklyn Nets, sahasında Atlanta Hawks'ı 145-141 yenerek üçüncü galibiyetine ulaştı.

Nets'te Kevin Durant 33 sayı, 11 ribaunt, 8 asist, Kyrie Irving 25, Joe Harris 23 sayı ile galibiyette ön plana çıktı.

Hawks'ta Trae Young'ın 30 sayı, 11 asist, John Collins'in 30 sayı, 10 ribaunt ve Bogdan Bogdanovic'in 22 sayılık performansları sezonun ilk mağlubiyetini önleyemedi.

Sonuçlar

Boston Celtics-Memphis Grizzlies: 126-107

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 145-141

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 119-108

Dallas Mavericks-Charlotte Hornets: 99-118

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 107-121

Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 128-105

NBAde Lakers, LeBron Jamesin tarihe geçtiği maçta Spursü mağlup etti

 

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