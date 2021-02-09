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09.02.2021 - 10:26 | | ANKARA (AA) -

NBA'de Lakers, Thunder'ı uzatmada yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder'ı 119-112 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.

NBA'de Lakers, Thunder'ı uzatmada yendi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder'ı 119-112 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Lakers, 110-110'luk skorla uzatmaya giden Thunder karşılaşmasını 7 sayı farkla kazandı.

Anthony Davis'ten yoksun sahaya çıkan ev sahibi Lakers'ın bir diğer yıldız oyuncusu LeBron James, 28 sayı, 14 ribaunt, 12 asistle "triple double"a imza attı. 21 sayı, 8 ribaunt üreten Montrezl Harrell ve 19 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle maçı tamamlayan Dennis Schroder, galibiyette önemli rol oynadı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 29 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, Darius Bazley'nin 21 sayı, 16 ribaunt ve Hamidou Diallo'nun 20 sayı, 11 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Cedi'nin takımı peş peşe 4. yenilgisini yaşadı

Phoenix Suns, all-star oyuncusu Devin Booker'ın 36 sayı, 8 asist, 5 ribauntla öne çıktığı mücadelede Cleveland Cavaliers'ı 119-113 mağlup etti. Ev sahibi Suns'ta Mikal Bridges 22 sayı, 5 asist, Deandre Ayton 15 sayı, 16 ribaunt, 3 blokla oynadı.

Cavaliers'ta Collin Sexton 23 sayı, 5 asist ve Andre Drummond 15 sayı, 14 ribaunt üretti. Cedi Osman ise karşılaşmayı 2 sayı, 2 ribauntla tamamladı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Houston Rockets 119-94

Memphis Grizzlies-Toronto Raptors: 113-128

Chicago Bulls-Washington Wizards: 101-105

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 127-122

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 105-100

Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers: 119-113

Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 112-125

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 119-112 (uzatmada)

NBAde Lakers, Thunderı uzatmada yendi

 

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