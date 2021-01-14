Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri NBA'de Lakers ve Bucks kazanmaya devam etti
14.01.2021 - 10:13 | | AA

NBA'de Lakers ve Bucks kazanmaya devam etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder'ı 128-99 yendi.

NBA'de Lakers ve Bucks kazanmaya devam etti
ABONE OL

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Lakers, deplasmanda karşılaştığı Thunder'ı 29 sayı farkla mağlup ederek, üst üste 4'üncü, bu sezon ise 10. galibiyetini elde etti.

Lakers'ta 26 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistle oynayan LeBron James maçın en skorer ismi olurken, Montrezl Harrell 21, Anthony Davis 18 sayı üretti.

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander 17, Isaiah Roby 11, George Hill ve Alexsej Pokusevski 10'ar sayıyla oynadı.

- Bucks'tan art arda üçüncü galibiyet

Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan Detroit Pistons'a konuk olan Milwaukee Bucks, salondan 110-101 galip ayrıldı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 22 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle "triple double" yaparak takımının üst üste üçüncü galibiyetinde önemli rol oynadı. Jrue Holiday 21, Bryn Forbes 13 sayı kaydetti.

Ev sahibi takımda ise Jerami Grant 22, Sviatoslav Mykhailiuk 18 sayıyla maçı tamamladı.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Dallas Mavericks: 93-104

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 101-110

New York Knicks-Brooklyn Nets: 109-116

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 107-118

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 99-128

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 111-106

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 126-132

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Mesut Özil transferi çıkmaza mı girdi! Arsenal ile anlaşma...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fatih Terim'den olay yaratan sözler!

NBAde Lakers ve Bucks kazanmaya devam etti

Neymar, Kareem Abdul-Jabbar'la tanışıyor

    Ali Ece'den Mesut Özil yorumu | 'Erol Bulut için test...'
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Obertan 6-8 hafta yok!
      Obertan 6-8 hafta yok!
    2. Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı
      Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı
    3. 37 yıl sonra karşılaşacaklar
      37 yıl sonra karşılaşacaklar
    4. Potada 17. haftanın programı
      Potada 17. haftanın programı
    5. Hatayspor'da Barbosa ile yollar ayrıldı
      Hatayspor'da Barbosa ile yollar ayrıldı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ziraat Türkiye Kupası | Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

    Ziraat Türkiye Kupası | Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

    Son dakika | Beşiktaş'a şok! Mandzukic, Milan yolunda...

    Son dakika | Beşiktaş'a şok! Mandzukic, Milan yolunda...

    NBA'de Lakers ve Bucks kazanmaya devam etti

    NBA'de Lakers ve Bucks kazanmaya devam etti

    Süper Lig'de 19. hafta yarın başlıyor! İşte program...

    Süper Lig'de 19. hafta yarın başlıyor! İşte program...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet