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28.01.2020 - 10:09 | | AA

NBA'de Los Angeles derbisi ertelendi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, Los Angeles Lakers ile LA Clippers arasında yarın oynanması planlanan maçı erteledi.

NBA'de Los Angeles derbisi ertelendi
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NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, erteleme kararının, trajik bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın da aralarında yer aldığı 9 kişinin anısına saygı nedeniyle alındığı kaydedildi.

İki Los Angeles takımı arasındaki maçın oynanacağı tarih daha sonra açıklanacak.

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NBAde Los Angeles derbisi ertelendi

 

 

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