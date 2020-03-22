NBA’de maaş krizi



Dünya basketbolunun en büyük organizasyonu olan NBA’de koronavirüsün maddi etkileri olumsuz anlamda büyüyor. NBA yönetimi maaşlarda ciddi bir problem bekliyor. ABD basınına yansıyan haberlerde; 1 Nisan ayına kadar maaşların kesintisiz yatacağı ancak daha sonraki sürecin belirsiz olacağı aktarıldı.

Yeni ödeme planı

15 Nisan’a kadar yapılması gereken ödemeler için görüşme olacağı ve çözüm aranacağı dile getirildi. 1 Nisan’daki ödemelerle NBA oyuncularının maaşlarının yüzde 90’lık kısmının tamamlanacağı, kalan yüzde 10’luk kısmı için görüşmelerin olacağı bildirildi. NBA’in amacı oyuncuların fedakarlık yapması ya da yeni bir ödeme planı kurulması.

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