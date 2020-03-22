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22.03.2020 - 07:00 |

NBA’de maaş krizi

Dünya basketbolunun en büyük organizasyonu olan NBA’de koronavirüsün maddi etkileri olumsuz anlamda büyüyorr

NBA’de maaş krizi


Dünya basketbolunun en büyük organizasyonu olan NBA’de koronavirüsün maddi etkileri olumsuz anlamda büyüyor. NBA yönetimi maaşlarda ciddi bir problem bekliyor. ABD basınına yansıyan haberlerde; 1 Nisan ayına kadar maaşların kesintisiz yatacağı ancak daha sonraki sürecin belirsiz olacağı aktarıldı.

Yeni ödeme planı
15 Nisan’a kadar yapılması gereken ödemeler için görüşme olacağı ve çözüm aranacağı dile getirildi. 1 Nisan’daki ödemelerle NBA oyuncularının maaşlarının yüzde 90’lık kısmının tamamlanacağı, kalan yüzde 10’luk kısmı için görüşmelerin olacağı bildirildi. NBA’in amacı oyuncuların fedakarlık yapması ya da yeni bir ödeme planı kurulması.

NBA’de maaş krizi

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