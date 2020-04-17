NBA’de sakatlık korkusu

Koronavirüsün ciddi şekilde yaşandığı ABD’de askıya alınan NBA sezonu için çalışmalar sürüyor. NBA yönetimi sezonun kalan kısmının nasıl yapılacağını tartışırken, sağlık kurullarından özel tavsiye geldi.

Buna göre NBA’de şu anda ara veren oyuncuların fiziksel olarak sıkıntı yaşayabileceği belirtildi. Basketbolcuların futbolculardan daha farklı fiziksel özelliklere sahip oldukları; 2 ya da 3 haftalık bir ön çalışmanın sezon için yeterli olmayacağı, ciddi sakatlıkların yaşanabileceği vurgulandı.

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